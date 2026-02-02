Le ministère lituanien de la Défense nationale a finalement décidé d’ajourner de plusieurs années son projet d’acquisition de trois Embraer C‑390 Millennium et de prolonger la vie de sa flotte de C‑27J Spartan au moins jusqu’en 2036.

Cette décision, annoncée la semaine dernière, intervient après une phase d’évaluation technique et commerciale menée en collaboration avec le ministère de la Défense des Pays-Bas.

Vilnius a officiellement remercié les autorités néerlandaises pour le partage de données d’expertise et le soutien logistique apporté durant l’étude du dossier et reste ouvert à rejoindre ultérieurement des initiatives multilatérales autour de l’avion de transport tactique brésilien « après 2030 ».

Le gouvernement lituanien justifie ce décalage calendaire par la nécessité de prioriser les investissements budgétaires vers le renforcement des capacités de combat terrestre, notamment l’acquisition de chars.

La Lituanie avait annoncé vouloir commander trois exemplaires de l’avion de transport tactique brésilien pour l’armée de l’air du pays (LTAF) à l’occasion de la dernière édition du salon du Bourget en juin 2025.