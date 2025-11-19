Malgré son écart avec Airbus, flydubai continue de faire confiance à Boeing pour la modernisation et l’expansion de sa flotte. La compagnie a signé un nouveau protocole d’accord avec l’avionneur américain, portant sur l’acquisition de 75 737 MAX. Des options ont été assurées sur un nombre similaire d’appareils.

Boeing souligne qu’il s’agit de la quatrième commande de flydubai pour sa famille de monocouloirs, sur laquelle elle s’est reposée pour lancer puis faire perdurer ses opérations depuis 2009. Elle exploite aujourd’hui 96 appareils – 69 737 MAX et 27 737-800. En ce qui concerne les 737 MAX, 116 exemplaires figuraient encore au carnet de commandes de l’avionneur au 31 octobre.

flydubai précise de son côté que ses accords avec Boeing lui laissent la possibilité d’opter pour les versions -8, -9 ou -10, en fonction de ses besoins.