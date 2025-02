IndiGo va pouvoir exploiter trois Boeing 787-9 de Norse supplémentaires. La compagnie indienne a conclu un nouvel accord de « damp lease » avec sa consoeur norvégienne le 26 février, portant sur la location durant au moins six mois de ces appareils.

Ceux-ci devraient entrer en service en Inde au cours du second semestre de cette année et seront affectés au réseau long-courrier que la low-cost s’attache à développer, et notamment vers l’Europe. Si les autorités le permettent, les durées de location pourront être étendues à dix-huit mois, voire au-delà.

Norse et IndiGo avaient déjà conclu un accord similaire au début du mois pour un 787-9. L’appareil entrera en service le 1er mars sur la liaison Delhi – Bangkok.

Comme lors de la signature du précédent contrat, les deux partenaires réaffirment qu’elles continueront d’évaluer de nouvelles opportunités de collaboration, notamment par le leasing d’autres appareils.

« Nous sommes ravis de confirmer l’extension de notre partenariat avec Norse Atlantic Airways pour la location de trois Boeing 787-9 supplémentaires. Cela nous aidera à faire des percées stratégiques et à établir la marque sur le marché européen. En mettant en œuvre notre stratégie globale de renforcement et d’extension de notre réseau international, nous progressons régulièrement vers notre vision de devenir un acteur mondial d’ici 2030, fermement ancré en Inde et porté par une expansion continue », rappelle Pieter Elbers, le PDG d’IndiGo.