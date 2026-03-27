ANA a décidé de la réorganisation de son activité cargo. Le groupe japonais a annoncé le 27 mars qu’il allait consolider son activité autour de l’entité Nippon Cargo Airlines, la compagnie spécialisée qu’il a acquise et intégrée en août dernier. Cette structure sera effective le 1er avril 2027.

Nippon Cargo Airlines rassemblera ainsi ses activités, celles de NCA Japan et celles d’ANA Cargo. Elle conservera sa licence opérationnelle et son certificat de transporteur aérien.

L’objectif du groupe ANA est de combiner ainsi l’expertise de transporteur mixte d’ANA Cargo (notamment dans l’utilisation des soutes des appareils passagers) avec le savoir-faire spécialisé de NCA et NCA Japan. L’intégration permettra de renforcer les synergies entre les vols de passagers et les vols cargo et de proposer des solutions complètes, intégrant tous les aspects de l’activité fret, y compris la manutention et la vente.

La coopération entre les trois entités avait déjà débuté avec la mise en commun de capacités de fret et des accords de partage de codes, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Elle va se renforcer progressivement à partir du 1er avril 2026 autour de trois axes. La structure commerciale sera harmonisée afin que les clients disposent d’un seul interlocuteur sur l’ensemble du réseau, quel que soit le transporteur opérant. Les opérations logistiques au Japon seront également regroupées, à commencer par celles des aéroports de Chubu Centrair et du Kansai. Enfin, le groupe compte rationaliser la manutention hors du Japon, une consolidation qui sera mise en place en premier lieu à Chicago (O’Hare). Un rapprochement plus étroit des structures commerciales au Japon et une consolidation plus poussée des opérations d’entreposage dans les aéroports nationaux et internationaux sont envisagés.