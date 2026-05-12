Liebherr-Aerospace annonce avoir renforcé sa présence en Chine en élargissant ses capacités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des échangeurs thermiques pour aéronefs sur son site de Shanghai.

Une zone d’environ 800 m² dédiée aux activités MRO et comprenant les essais et le remplacement des matrices des échangeurs thermiques a été aménagée au sein des installations existantes.

L’équipementier précise qu’avec l’introduction du revêtement de protection de dernière génération TCS (Trivalent Chromium System) et PACS (Post Application Conversion Sealer), conforme à la réglementation REACH, il devient la première entreprise à proposer ce service pour les composants d’échangeurs thermiques aux compagnies aériennes en Chine.

« Cette étape majeure illustre l’excellente collaboration entre nos équipes en Chine et notre organisation OEM. En introduisant le procédé de revêtement TCS/PACS conforme à la réglementation REACH, nous renforçons la durabilité de nos services tout en maintenant les plus hauts standards techniques. Garantir la conformité aux cadres réglementaires en constante évolution permet également de préparer nos clients en Chine aux futures exigences environnementales » explique Eric Thévenot, General Manager, Customer Services & MRO, Liebherr China Co., Ltd.

Le procédé de revêtement a été approuvé par l’Administration de l’aviation civile de Chine (CAAC), avec une reconnaissance complémentaire de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) et de la Federal Aviation Administration (FAA).