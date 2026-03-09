Le tout premier E-Freighter d’Embraer, la version cargo de l’E190 (E190F), a effectué aujourd’hui son premier vol commercial, reliant Cologne (Allemagne) à Larnaca (Chypre), transportant des marchandises urgentes.

« Nous félicitons Bridges Air Cargo pour la réussite de son premier vol commercial avec l’E-Freighter. Cette étape marque le début d’un nouveau chapitre passionnant dans notre partenariat. Embraer est pleinement engagé à soutenir les opérations de Bridges et à garantir les plus hauts niveaux de performance et de fiabilité. Nous sommes fiers de participer à ce moment historique et nous nous réjouissons de progresser ensemble vers de nouvelles opportunités sur le marché du fret. » a déclaré Arjan Meijer, le PDG de la branche Embraer Commercial Aviation.

Bridges Air Cargo fait partie du groupe britannique Bridges Worldwide, fournisseur de solutions pour les acteurs internationaux de la logistique, du courrier et de l’express. L’entreprise collabore avec des prestataires logistiques mondiaux de premier plan, dont FedEx, DHL et UPS, en utilisant à la fois des capacités sur des lignes aériennes régulières et sur ses propres avions cargo. L’opérateur intégrera deux exemplaires de l’E190 converti, tous loué auprès de Regional One.

« Ces douze derniers mois, nous avons travaillé sans relâche au développement d’un conteneur sur mesure et à la conception de systèmes de manutention pour rendre ce jour possible. Nous remercions Embraer et Regional One pour leur soutien indéfectible et sommes convaincus que l’Embraer E190F jouera un rôle essentiel pour Bridges, en fournissant des solutions de réseau pour des cargaisons de 8 à 12 tonnes au secteur du transport express. L’obtention de notre propre certificat de transporteur aérien (CTA) immatriculé à Malte offre à Bridges une plateforme idéale pour développer et faire progresser l’exploitation de l’E190F » a pour sa part expliqué Guy Bridges, PDG du groupe Bridges.

Lancé en mai 2022, le programme d’E190F consiste en la conversion d’E190 en avion cargo. Embraer estime que cette version modifiée de son jet régional est apte à remplir une lacune sur le marché du transport de fret, répondant aux nouveaux besoins créés par l’essor du commerce en ligne et la nécessité d’opérations rapides et décentralisées. L’avionneur vante une capacité accrue de 40% et un rayon d’action triplé par rapport aux grands biturbopropulseurs actuellement sur le marché, ainsi que des coûts réduits de 30% par rapport aux monocouloirs.

L’appareil converti peut ainsi emporter une charge utile de 10,7 tonnes en cabine. En combinant la capacité sous le plancher et celle du pont principal, la charge utile structurelle maximale est de 13 500 kg.

Le loueur Regional One a pour sa part commandé 4 E-Freighter.