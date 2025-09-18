Gulf Air annonce que Martin Gauss a été nommé au poste de directeur général. Il prendra ses fonctions le 4 novembre et remplacera Jeffrey Goh à ce poste.

Martin Gauss était précédemment le directeur général d’airBaltic, poste qu’il avait accepté en 2011 et qu’il a quitté en avril dernier. Durant ces quatorze années, il a mené la restructuration de la compagnie lettone, sa croissance et a transformé sa flotte pour la baser sur l’A220-300. Pilote de formation, il avait également dirigé Deutsche BA et Cirrus Airlines.

Chez Gulf Air, il aura pour mission de consolider la croissance de la compagnie, renforcer sa compétitivité, améliorer ses performances et étendre son réseau. La compagnie de Bahreïn a en effet été ébranlée par la crise de 2020 mais s’est restructurée et a bénéficié d’un soutien du royaume qui lui ont permis de s’inscrire dans une nette reprise depuis 2023.

Ancien directeur général de Star Alliance, Jeffrey Goh était à la tête de Gulf Air depuis le 1er janvier 2023.