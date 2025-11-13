L’avionneur chinois tisse sa toile en Asie du Sud-Est. COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) va finalement prendre une participation de 49% dans le capital de Lao Airlines, conformément à un accord officialisé le 10 novembre entre les autorités laotiennes et la société d’État chinoise…
La supply chain de l’industrie aéronautique et spatiale française dépasse ses niveaux pré-pandémiques
C’est une très bonne nouvelle pour la filière aéronautique et spatiale française. Selon l’étude annuelle...