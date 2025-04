Le premier Airbus A380 de Global Airlines a réalisé un nouveau vol d’essai le 3 avril, pour tester les performances de sa nouvelle cabine rafraîchie. Le vol a duré deux heures et a permis de valider le bon fonctionnement de mises à jour logicielles et certaines fonctionnalités qui n’étaient pas installées lors du premier vol, en janvier.

« L’avion est maintenant presque prêt pour les opérations commerciales », affirme Carlos Mirpuri, fondateur d’Hi Fly.

Immatriculé 9H-GLOBL, cet A380 appartient à Global Airlines et sera opéré par la société portugaise Hi Fly. La société britannique annonce son premier vol commercial pour le 15 mai entre Glasgow et New York (JFK). Une autre liaison est également programmée depuis Manchester à partir du 21 mai.