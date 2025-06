Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) et Air Austral ont récemment prolonger et le renforcer un accord portant sur le support complet des moteurs de la flotte de trois Boeing 777-300ER de la compagnie réunionnaise. L’accord a été officiellement célébré lors du Salon du Bourget. Dans le cadre de cet accord, AFI KLM E&M garantira la disponibilité d’un moteur GE90-115 de rechange. L’accord inclut également l’accès aux accessoires moteurs nus pendant toute la durée des visites en atelier, permettant à Air Austral d’optimiser sa planification et de réduire les temps d’arrêt lors des opérations de maintenance programmées.

« Nos Boeing 777 sont la pierre angulaire de notre service intercontinental, et garantir leur performance est une priorité absolue. Nous recherchons un partenaire de maintenance qui offre non seulement l’excellence technique, mais aussi une compréhension approfondie de nos réalités opérationnelles. AFI KLM E&M a toujours su répondre à ces deux exigences. Leur capacité éprouvée à assurer le support des moteurs GE90 et à réagir rapidement à toute situation nous donne la confiance nécessaire pour opérer selon les normes les plus élevées » a expliqué Vincent Guérin, le Directeur Technique d’Air Austral.

« Nous sommes honorés de poursuivre notre collaboration avec Air Austral, un client de longue date qui place la sécurité, l’efficacité et la fiabilité au cœur de ses opérations. Notre équipe connaît parfaitement le moteur GE90 et les Boeing 777, et nous sommes fiers de mettre cette expertise au service d’une flotte aussi critique. Ce contrat réaffirme notre position de partenaire de confiance, proposant des solutions MRO personnalisées et performantes qui aident les compagnies aériennes à atteindre l’excellence opérationnelle, où et quand elles en ont besoin », a déclaré Aymeric Méchin, Vice-Président Commercial Moyen-Orient et Afrique chez Air France Industries KLM Engineering & Maintenance.

Pour rappel, les 777-300ER d’Air Austral assurent principalement des rotations entre Roissy-CDG et La Réunion.