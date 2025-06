L’Airbus A350 constituera l’ossature de la flotte long-courrier d’EgyptAir. La compagnie nationale égyptienne a profité du Salon du Bourget pour annoncer une commande ferme auprès d’Airbus portant sur six A350-900 supplémentaires.

Il s’agit de la conversion des options qui accompagnaient la commande signée lors du dernier salon aéronautique de Dubaï en novembre 2023.

Ce nouvel accord porte la commande totale de la compagnie aérienne pour ce type d’appareil à 16 A350-900.

« Nous travaillons continuellement à moderniser notre flotte et à offrir une expérience de voyage plus confortable et optimisée. Cette collaboration avec Airbus s’appuie sur une relation de longue date, marquée par de nombreux accords fructueux et partenariats stratégiques dans le secteur aéronautique. L’annonce d’aujourd’hui reflète notre engagement à intégrer cet avion de nouvelle génération à notre flotte. Cela nous permettra de répondre à la demande croissante de voyages long-courriers, de soutenir nos plans d’expansion du réseau au cours des cinq prochaines années et de contribuer aux efforts plus vastes de l’Égypte pour promouvoir un transport aérien plus durable », a déclaré le capitaine Ahmed Adel, le PDG d’EgyptAir.

Les A350-900 de la compagnie porte-drapeau égyptienne prendront notamment la place de ses actuels Triple Sept.

Fin mai 2025, l’A350 avait enregistré plus de 1 390 commandes émanant de 60 clients.