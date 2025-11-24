Dubai Air Navigation Services (DANS), la compagnie Emirates et Thales ont conclu un accord de recherche collaborative visant à améliorer la gestion de l’espace aérien des Émirats arabes unis grâce à des solutions innovantes appuyées par l’intelligence artificielle. L’objectif est de réduire significativement les circuits d’attente lors des arrivées à l’aéroport international de Dubaï, et de diminuer dans le même temps la consommation de carburant et d’accroître la ponctualité des vols.

L’aéroport international de Dubaï (DXB) connaît une saturation chronique depuis des années, la plateforme ne disposant que de deux pistes (une dédiée au décollage et l’autre pour les atterrissages) ce qui limite le nombre de slots disponibles et se traduit par de nombreux circuits d’attentes durant les heures de pointe. Le nombre de mouvements peut ainsi dépasser les 1 300 atterrissages et décollages certains jours.

Le partenariat prévoit ainsi le développement d’un système numérique capable de prédire la congestion de l’espace aérien et de recommander en temps réel des ajustements de plan de vol. Les recommandations générées visent une réduction de près de 40% des circuits d’attente, en optimisant notamment les vitesses de croisière avant l’approche finale. Si les résultats sont concluants, la solution pourrait être déployée plus largement, offrant un modèle reproductible pour d’autres hubs internationaux confrontés à une forte congestion.

Thales est un important partenaire de DANS, notamment avec sa solution ATM TopSky – ATC.