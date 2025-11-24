Dassault Aviation a signé un accord de coopération stratégique avec le Technology Innovation Institute (TII) et ASPIRE, bras R&D et programmes du Advanced Technology Research Council (ATRC) d’Abu Dhabi, afin de développer des technologies aéronautiques et de défense de nouvelle génération. Cet accord, révélé au salon aéronautique de Dubaï la semaine dernière, s’inscrit dans le cadre d’une collaboration pluriannuelle destinée à répondre aux besoins opérationnels des forces armées émiriennes et à structurer des projets conjoints de recherche appliquée.​

Le partenariat couvre ainsi plusieurs axes technologiques, dont les matériaux furtifs, les sous-systèmes autonomes et les fonctions basées sur l’IA pour les aéronefs, les systèmes de mesure en radiofréquence (RF), ainsi que les systèmes de communication et de cybersécurité destinés à protéger les données et les opérations contre les menaces numériques. Il vise également à renforcer une base industrielle et technologique locale en soutenant le développement de compétences émiriennes et la montée en puissance d’un écosystème de R&D à Abu Dhabi, avec des perspectives d’applications duales et d’exportation.

« Cette coopération entre Dassault Aviation – partenaire de confiance des Émirats arabes unis depuis plus de cinq décennies – et TII ainsi qu’ASPIRE, témoigne d’une volonté commune de renforcer les synergies entre les principaux acteurs technologiques dans le domaine stratégique de la R&D, afin de contribuer à développer les capacités pour créer les produits innovants du futur. Dassault Aviation s’engage pleinement dans la réussite de cette collaboration, qui permettra de développer des solutions souveraines à forte valeur ajoutée, tout en favorisant l’émergence de talents nationaux au profit de l’ensemble de l’écosystème aéro‑défense des Émirats arabes unis », a déclaré Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation.

Pour rappel, les Émirats arabes unis ont commandé 80 avions de combat Rafale F4 en décembre 2021, des appareils dont les livraisons commenceront à partir de la fin de l’année prochaine. L’UAE Air Force est un opérateur majeur des avions Dassault depuis des décennies, avec près d’une soixantaine de Mirage 2000-9 en service aujourd’hui.