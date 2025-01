Emirates renforce ses campagnes de recrutement en France pour répondre à la hausse de la demande pour ses vols. Trois nouvelles sessions de recrutement destinées aux futurs pilotes de la compagnie sont ainsi programmées à Paris les 3 et 4 février. Les candidats peuvent s’inscrire en ligne.

Deux sessions auront lieu le 3 février, à 13h puis à 17h, tandis que celle du 4 février est prévue à 10h. Elles s’adressent à des pilotes expérimentés et ont pour but de présenter le processus de recrutement, les opportunités, les programmes de formation, les perspectives de carrière, et les avantages offerts par la compagnie.

Quatre types de programme sont proposés. Le programme « commandant de bord par entrée directe » est accessible avec un minimum de 7000 heures d’expérience de vol sur des avions commerciaux multi-moteurs et multi-équipages. Le programme de « commandement accéléré » s’adresse aux commandants de bord Airbus et Boeing expérimentés opérant actuellement sur des avions moyen-courriers. Ceux ayant un minimum de 1 000 heures d’expérience pourront devenir copilotes chez Emirates et seront admissibles à une promotion accélérée au poste de commandant après un minimum de 700 heures de vol et deux contrôles périodiques réussis.

Le programme « copilote avec qualification » requiert des candidats d’avoir une expérience sur des avions multi-moteurs et multi-équipages, une licence de pilote de ligne (ATPL) de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) valide et un minimum de 2 000 heures de vol sur des avions d’une masse maximale au décollage de 20 tonnes. Enfin, Emirates est également ouvert à l’intégration de « copilotes sans qualification », avec une expérience sur turbopropulseurs ou avions à réaction. Ils se verront proposer une formation complète pour intégrer les cockpits de la flotte de 777 (y compris les 777-9 lorsqu’ils seront livrés).

Le groupe sera également présent au salon des formations aéronautiques SFMA Bourget, qui se déroule au musée de l’Air et de l’Espace du 31 janvier au 2 février, pour y présenter un panel plus large de postes.

Emirates rappelle que 2025 verra le début d’une phase de croissance avec l’intégration de ses dix premiers Airbus A350 (le premier est déjà en service), tandis que la compagnie prépare en parallèle l’arrivée des 777-9.