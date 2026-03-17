China Airlines a révisé ses besoins à la baisse. Dans plusieurs documents déposés à la bourse de Taipei, la compagnie taïwanaise a annoncé qu’elle avait annulé le processus d’acquisition de six A321neo et de deux A350-900, « pour des raisons stratégiques ».

En juin dernier, son conseil d’administration avait approuvé l’acquisition de huit A321neo et cinq A350-900, en se laissant une certaine flexibilité concernant le mode d’acquisition (commande ou leasing). Cinq A321neo devaient toutefois être fournis par ALC. Quant aux A350-900, ils devaient permettre de pallier les retards de livraison du Boeing 787, dont la compagnie est également cliente.

China Airlines n’a pas expliqué les raisons de sa plus grande prudence. En revanche, cette révision ne remet pas en question sa croissance : elle a finalisé en décembre une commande pour cinq A350-1000, qui s’ajoutent à dix exemplaires du même appareil commandés quelques mois plus tôt.