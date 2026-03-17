Ceiba Intercontinental a indiqué le 12 mars 2026 que le gouvernement de Guinée équatoriale prévoyait d’acquérir quatre ou cinq ATR 72‑600 pour le compte de la compagnie publique.

Cette intention s’inscrit dans un plan de relance de la compagnie et à améliorer la connectivité aérienne à l’intérieur du pays et dans la sous-région.

Le projet fait suite à des réunions entre les autorités de Malabo et le constructeur ATR, au cours desquelles plusieurs options d’acquisition ont été examinées, dont l’achat d’appareils neufs de type ATR 72‑600.

Aucune commande ferme n’a toutefois encore été annoncée. Une commission technique chargée de négocier avec l’avionneur franco-italien a cependant été mise en place, avec pour objectif de concrétiser l’acquisition des nouveaux appareils avant le mois de juin.

Les appareils viendraient ainsi renforcer les routes intérieures en particulier vers Bata, Mongomoyen, Corisco et Annobón, et récupérer progressivement les connexions dans la sous-région.

Ceiba Intercontinental ne dispose aujourd’hui que d’un seul appareil en opération : un ATR 72-500.