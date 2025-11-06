Cathay Pacific annonce qu’elle était en train de conclure un accord de rachat avec Qatar Airways, qui lui permettrait de racheter la totalité des actions détenues par la compagnie du Golfe dans Cathay.

Cette participation se monte à 9,57 % et la valeur de ces actions avoisine les 900 millions de dollars.

La signature de l’accord de rachat est soumise à conditions, notamment l’approbation des actionnaires indépendants de Cathay.

« Ce rachat reflète notre forte confiance dans l’avenir du groupe Cathay et souligne notre engagement en faveur du développement du hub aérien international de Hong Kong. Avec un investissement de plus de 100 milliards de dollars HK dans notre flotte, nos produits de cabine et de salon, et notre leadership numérique, nous sommes résolument concentrés sur la croissance durable de notre activité afin de renforcer le statut de Hong Kong en tant que plaque tournante aéronautique de classe mondiale et de contribuer à la prospérité de la région de la Grande Baie. Je tiens à exprimer ma gratitude à Qatar Airways pour son soutien indéfectible au fil des ans », a commenté Patrick Healy, président du groupe Cathay.