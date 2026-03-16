Riyadh Air, la nouvelle compagnie aérienne saoudienne, lève indirectement le voile sur son réseau de dessertes initiales via les créneaux horaires alloués sur certains aéroports pour la prochaine saison été 2026 (du 29 mars au 24 octobre) et publiés par la société britannique Airport Coordination Limited (ACL).

Ainsi, 15 destinations semblent désormais prioritaires pour la nouvelle compagnie au départ de l’aéroport international Roi Khaled de Riyad (RUH), même si l’ouverture de ces lignes et leurs fréquences seront intimement liés aux livraisons des appareils commandés chez Boeing (787-9) et Airbus (A321neo), tout en restant soumises aux autorisations réglementaires.

En Europe, Riyadh Air vise ainsi Londres Heathrow (LHR), Paris Roissy CDG, Madrid Barajas (MAD) et Manchester (MAN). En Asie, les liaisons concerneront Bangkok (BKK), Jakarta (CGK), Islamabad (ISB), Kuala Lumpur (KUL), Lahore (LHE), Manille (MNL) et Mumbai (BOM). Enfin au Moyen-Orient, la compagnie saoudienne souhaite desservir Amman (AMM), Dubaï (DXB) et Le Caire (CAI). Enfin, la jeune compagnie saoudienne prévoit évidemment de relier Djeddah (JED), sa première ligne intérieure.

Pour l’instant, la compagnie n’a officiellement confirmé que 3 destinations (Londres Heathrow, Dubaï, Le Caire) pour le lancement de ses opérations régulières. À noter qu’à l’exception de Manchester, toutes ces lignes potentielles sont déjà reliées par Saudia depuis la capitale saoudienne. Aucun vol n’est pour l’instant commercialisé par Riyadh Air.

Riyadh Air avait été lancée en 2023 par le gouvernement saoudien, avec le soutien du Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF), afin de participer à la concrétisation de la « Vision 2030 » du royaume, qui vise notamment à relier les villes saoudiennes à 250 destinations et à attirer 150 millions de touristes. Elle a commandé 72 Boeing 787-9, 60 Airbus A321neo et 25 A350-1000 et vise les 100 destinations dès 2030.