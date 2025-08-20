Turkish Airlines a annoncé le 19 août qu’Air Europa avait accepté l’offre ferme qu’elle avait présentée au début du mois d’août pour acquérir une participation minoritaire dans la compagnie espagnole. Les procédures officielles nécessaires à l’approbation et la finalisation de la transaction sont désormais lancées.

Le groupe turc prévoit d’investir 300 millions d’euros dans Air Europa, majoritairement sous la forme d’une augmentation de capital. Le pourcentage exact de la participation minoritaire qui sera acquise sera déterminé au stade de la clôture, qui devrait intervenir dans un délai de six à douze mois.

Avec ce rapprochement, Turkish Airlines compte augmenter le nombre de passagers venant d’Espagne en Turquie pour le tourisme. Mais elle espère également s’appuyer sur Air Europa pour ouvrir de nouveaux marchés en Amérique latine, grâce à la complémentarité des réseaux des deux compagnies.