La Suède a signé un contrat avec Embraer pour l’acquisition de quatre avions de transport tactique C-390 Millennium, officialisant ainsi sa participation à un accord-cadre européen d’approvisionnement conjoint avec les Pays-Bas et l’Autriche.

L’accord, annoncé le 6 octobre sur la base aérienne d’Uppsala, en Suède, comprend également 7 options d’achat supplémentaires destinées à faciliter les acquisitions d’exemplaires supplémentaires pour la Suède ou pour d’autres partenaires européens.

Avec cette acquisition, la Suède devient un nouveau membre de l’OTAN à rejoindre le partenariat stratégique déjà établi entre l’avionneur brésilien, les Pays-Bas et l’Autriche, ces deux pays ayant commandé un total de 9 C-390 en 2024.

L’accord trilatéral vise à accélérer les livraisons, à rationaliser les coûts et à renforcer l’interopérabilité des pays participants de l’OTAN et de l’UE grâce à l’adoption d’une plateforme commune.

Pour rappel, Saab et Embraer sont partenaires depuis l’acquisition des chasseurs Gripen par le Brésil en décembre 2013. Le ministère suédois de la Défense avait annoncé l’année dernière qu’il avait sélectionné le C-390 Millennium pour remplacer sa flotte de C-130 Hercules.

La Svenska flygvapnet dispose aujourd’hui de 6 C-130H (baptisés TP 84), des avions en service depuis plus de 50 ans et dont le processus de remplacement a été lancé il y quelques années.