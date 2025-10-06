2025 s’annonce comme couronnée de succès pour Volotea. La compagnie estime qu’elle devrait clôturer l’année avec un chiffre d’affaires avoisinant les 840 millions d’euros, un EBITDA supérieur à 190 millions d’euros et un bénéfice d’exploitation doublé, situé autour de 70 à 80 millions d’euros, le tout avec des marges en hausse. Ce seraient alors « les meilleurs résultats financiers de son histoire », les décrit-elle.

Volotea explique que la solidité de son modèle et de ses opérations a été soutenue par une forte demande sur l’ensemble de ses marchés. Elle aura proposé plus de 12,6 millions de sièges cette année sur un réseau de 420 liaisons, et transporté environ 11,5 millions de passagers.

« Nous avons notamment tiré parti d’une croissance mesurée d’environ 5 % pour améliorer nos marges de rentabilité de quatre à cinq points. Pour 2026, nous continuons à observer des tendances de marché solides et de nombreuses opportunités, et nous anticipons une croissance plus forte, supérieure à 10 %, limitée uniquement par le nombre d’avions disponibles », anticipe Carlos Munoz, fondateur et PDG de Volotea.

Ces belles perspectives vont lui permettre de limiter son plan d’augmentation de capital. Lancé en septembre 2024, il a permis de lever 46 millions d’euros auprès des actionnaires de la compagnie (dont Aegean Airlines) en 2024, et prévoyait une nouvelle levée de fonds à hauteur de 50 millions d’euros en 2025. Finalement, celle-ci sera limitée à 10 millions d’euros.