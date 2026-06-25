Airbus et Safran ont signé un accord engageant en vue du rachat de la participation détenue par le fonds Aéronautique et Défense de Tikehau Capital dans le métallurgiste Aubert & Duval.

L’acquisition de cette participation sera réalisée à part égale entre Airbus et Safran. La finalisation de l’opération demeure soumise à l’obtention des autorisations réglementaires requises.

Aubert & Duval est aujourd’hui détenu à parts égales (33,3%) par Airbus, Safran et le fond Tikehau Capital depuis son rachat auprès d’Eramet en avril 2023, avec une action spécifique de l’État Français pour la défense de ses intérêts stratégiques.

Aubert & Duval, l’un des leaders mondiaux des solutions métallurgiques de pointe, notamment dans les aciers spéciaux, les superalliages, le titane et l’aluminium pour l’aéronautique, la défense, l’énergie et le médical, réalise un chiffre d’affaires d’environ 960 millions d’euros et emploie 4 400 collaborateurs sur dix sites industriels, dont huit en France.

Cette opération se réalisera sans impacter l’organisation actuelle des équipes, Aubert & Duval continuant d’exercer ses activités de manière indépendante auprès de ses clients et fournisseurs.