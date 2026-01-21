L’école de formation aéronautique Airways Aviation Academy – ESMA, basée à Mauguio, près de l’aéroport de Montpellier-Méditerranée, fermera définitivement ses portes le 23 janvier, mettant ainsi fin à ses activités de formation de pilotes de ligne (PNT) et de personnels navigants commerciaux (PNC) en France.

Airways Aviation Academy avait été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier le 16 janvier dernier, avec fermeture effective le 23 janvier. Une procédure de redressement judiciaire avait été prononcée le 13 juin, mais elle n’a pas permis de trouver de solution pérenne ni de repreneur dans les délais impartis.

Le célèbre centre de formation montpelliérain, qui proposait notamment des cursus ATPL et CCA, a été lourdement fragilisé par l’incendie criminel survenu dans la nuit du 19 au 20 mai dernier sur la plateforme de Montpellier et qui avait été détruite ou gravement endommagée une partie importante de sa flotte d’avions DA40 et DA42 et désorganisé durablement ses opérations (14 avions hors service avec un coût estimé à environ 3 millions d’euros). Malgré les efforts soutenus déployés pour redresser la situation, le Tribunal a finalement conclu que son redressement était impossible.

La fermeture du site laisse des dizaines d’élèves et de salariés dans l’incertitude sur la poursuite des formations et la reprise potentielle de certaines activités par d’éventuels prestataires tiers.

Airways Aviation Academy – ESMA prolongeait l’héritage de l’École supérieure des métiers de l’aéronautique (ESMA), créée en 1988 par et pour les besoins de la défunte compagnie régionale Air Littoral.