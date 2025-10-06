Embraer décompte 62 livraisons d’appareils au troisième trimestre 2025, un niveau stable par rapport au deuxième trimestre 2025 et au troisième trimestre 2024. Elles se répartissent entre vingt appareils commerciaux, 41 jets d’affaires et un KC-390.

En ce qui concerne la division Aviation commerciale, les livraisons ont majoritairement concerné des E195-E2 : onze appareils ont en effet été remis à leurs clients, contre deux E190-E2 et sept E175. Pour la division Aviation d’affaires, la famille Phenom a dominé, et notamment le Phenom 300 – vingt des 23 livraisons de Phenom. Les Praetor 500 et 600 sont quant à eux dix-huit à avoir rejoint les flottes de leurs clients.

Depuis le début de l’année, Embraer a ainsi livré 102 avions d’affaires (contre 86 sur les neuf premiers mois de 2024) et 46 appareils commerciaux (contre 42 sur les neuf premiers mois de 2024). Il rappelle qu’il prévoir de livrer entre 145 et 155 jets d’affaires et entre 77 et 85 E-Jets sur l’année.