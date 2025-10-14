JCB Aero, filiale du groupe AMAC Aerospace, vient de fêter le premier anniversaire de sa nouvelle activité de maintenance sur son site de l’aéroport Auch-Gers. Depuis le lancement de cette nouvelle capacité sous agrément Part 145, plus de 20 projets de maintenance ont été menés à bien par l’entreprise, tout en poursuivant sa production d’équipements aéronautiques.

« La montée en puissance de la maintenance des avions et des cabines a été un franc succès. Grâce aux expériences partagées au sein du groupe AMAC, JCB Aero est en mesure de fournir des services haut de gamme, dans les délais et avec la qualité attendue, à la satisfaction de nos clients. Certains d’entre eux sont déjà revenus. Ils apprécient également l’hospitalité d’Auch et, pour l’instant, nous disposons encore de créneaux disponibles », a déclaré Frédéric Dezauzier, le directeur des opérations de JCB Aero.

JCB Aero annonce par ailleurs qu’elle va obtenir son agrément pour la famille Boeing 737 d’ici la fin de l’année.

Parallèlement, la société française précise qu’elle poursuit ses activités de conception et de production de cabines haut de gamme, notamment des cabines de première classe et des intérieurs d’hélicoptères personnalisés.

Pour rappel, son hangar de 5 000 mètres carrés, avait été entièrement rénové et adapté l’année dernière pour pouvoir lancer son activité MRO, en plus de ses activités de modification et d’aménagement intérieurs. Cette installation peut accueillir jusqu’à 3 monocouloirs simultanément.