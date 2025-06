Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) et Rolls-Royce ont annoncé l’intégration du premier moteur Trent XWB-84 pour une opération de maintenance, de réparation et de révision (MRO) à Roissy CDG. Cette étape importante marque la mise en place d’une capacité dédiée au support de la flotte d’Air France et renforce le réseau MRO mondial du motoriste britannique pour la famille des moteurs Trent XWB qui équipent les A350 d’Airbus.

Cette introduction fait suite à un accord annoncé lors du Salon du Bourget 2023 pour la maintenance et la réparation des moteurs Trent XWB, s’appuyant sur un partenariat initial établi en 2014 lors de la commande des A350 par le groupe Air France-KLM.

« Nous investissons dans un avenir résilient et prévoyons d’accroître significativement nos capacités de MRO mondiales d’ici 2030. Aujourd’hui marque une étape importante dans ce parcours avec l’intégration du premier Trent XWB-84 chez AFI KLM E&M. Fort d’une longue expérience en MRO, AFI KLM E&M améliorera les capacités de révision et de réparation du moteur Trent XWB-84. Nous sommes ravis de l’accueillir au sein de notre réseau mondial. Cela permettra d’accroître les capacités de l’ensemble du réseau Rolls-Royce et témoigne une fois de plus de notre engagement à fournir des produits et des services d’excellence à notre clientèle mondiale » a déclaré Paul Keenan, Directeur des Opérations Après-Vente pour l’Aviation Commerciale chez Rolls-Royce.

« L’induction du premier moteur Trent XWB-84 dans notre usine parisienne marque une étape majeure dans notre partenariat avec Rolls-Royce et dans l’évolution continue de nos capacités MRO. Ce nouveau chapitre nous permet d’assurer un support dédié à la flotte A350 d’Air France tout en contribuant au réseau mondial de pièces détachées des Trent XWB. Il reflète notre engagement à allier excellence technique et innovation pour répondre aux besoins évolutifs des avions et des moteurs de nouvelle génération » a pour sa part annoncé Anne Brachet, Directrice Générale Adjointe d’Air France Industries KLM Engineering & Maintenance.

Pour rappel, la compagnie française aligne aujourd’hui 37 A350. Plus tôt cette année, Air France a célébré le million d’heures de vol du moteur Trent XWB-84 pour sa flotte. Air France et KLM ont toute deux commandé des Airbus A350. Dans le cadre de ces contrats, l’entretien et la maintenance des moteurs seront couverts par le service complet TotalCare de Rolls-Royce.