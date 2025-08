Airbus vient de nommer Jürgen Westermeier au poste de président pour ses activités en Inde et en Asie du Sud, à compter du 1er septembre 2025.

Il succède ainsi à Rémi Maillard qui a pris les commandes de la Technologie chez Airbus début juillet.

Jürgen Westermeier occupait jusqu’à présent le poste d’Executive Vice-President, Directeur des Achats d’Airbus. Il avait rejoint le groupe aéronautique européen en 2020. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur industriel de l’Université de Karlsruhe.

Dans ses nouvelles fonctions, il pilotera les activités d’Airbus en Inde et en Asie du Sud, notamment dans les secteurs Avions Commerciaux, Défense et Espace, et Hélicoptères. Il sera responsable des ventes d’avions commerciaux et du développement de la présence de l’entreprise dans la région, notamment dans les services, l’ingénierie, le numérique, l’innovation et la formation.

Jürgen Westermeier contribuera également à la réalisation de l’engagement d’Airbus en faveur du « Make in India » en soutenant les campagnes du groupe dans cette vision.