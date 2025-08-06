La compagnie hongkongaise Cathay Pacific a annoncé qu’elle commandait 14 gros-porteurs 777-9 supplémentaires à Boeing, portant ainsi son carnet de commandes à 35 exemplaires du même type. Il s’agit plus précisément de l’exercice de droits d’achats liés à sa commande de 2013 qui portait sur 21 exemplaires fermes. Cathay Pacific a également annoncé des options pour 7 exemplaires supplémentaires.

« Nous prévoyons d’agrandir et de renouveler notre flotte avec ces 777-9 supplémentaires, ce qui nous permettra de poursuivre notre riche tradition de connexion du monde avec notre hub de Hong Kong », a déclaré Ronald Lam, le PDG du groupe Cathay.

Cathay Pacific devait initialement réceptionner son premier 777-9 en 2021, un calendrier maintes fois décalé suite aux déboires de Boeing sur son nouveau gros-porteur de grande capacité. La compagnie se montre désormais confiante pour de premières livraisons en 2027.

La compagnie aérienne a été l’un des plus anciens clients de la famille 777 de Boeing, ayant réceptionné ses premiers 777-200 et 777-300 (non -ER) respectivement en 1996 et 1998. Cathay aligne toujours 52 Triple Sept : 35 777-300ER et 17 777-300. Les 777-300ER resteront encore en flotte « jusqu’au milieu ou à la fin des années 2030 » selon les déclarations d’Alex McGowan, le directeur des opérations de Cathay Pacific.

Cathay Pacific est également un important opérateur de la famille A350 d’Airbus avec 48 appareils en service, dont 18 A350-1000.

La compagnie aérienne hongkongaise a annoncé cette nouvelle commande en marge de la présentation de ses résultats financiers pour le premier semestre. Le groupe Cathay a ainsi vu son chiffre d’affaires progresser de 9,5% au premier semestre (à 5,98 milliards d’euros), avec une très nette reprise de son trafic passager (+27,8%, 13,6 millions de passagers, coefficient de remplissage passant de 82,4 et 84,8% en un an). Mais Cathay a également annoncé qu’elle subissait une baisse du yield passager face à une concurrence accrue et une incertitude au niveau de la demande cargo, deux tendances qui pèseront sur le second semestre.

Cette nouvelle commande de 777X intervient également alors que l’avionneur américain vient de faire voler un cinquième exemplaire du 777-9 (N2007L) le 5 août depuis Paine Field, une première depuis près de cinq ans.

La certification FAA du 777-9 est attendue pour la fin de l’année ou le début de l’année prochaine. Sa mise en service est quant à elle toujours prévue mi-2026 sous les couleurs de Lufthansa.