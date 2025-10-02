Satair, la filiale d’Airbus spécialisée dans les pièces détachées pour avions commerciaux, a fait l’acquisition d’une cellule d’Airbus A319 auprès de China Asset Leasing Company Limited, filiale à 100 % du loueur China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (CALC).

Cet appareil (MSN 2510, 20 ans, ex-Sichuan Airlines) a été réceptionné le 18 septembre et va maintenant être démantelé par Airbus (Chengdu) Lifecycle Services Ltd. (ALS), les pièces usagées reconditionnées (USM) devant ainsi être distribuées dans le monde entier via le vaste réseau de Satair et de VAS Aero Services.

Il s’agit d’un tout premier achat d’actifs pour Satair Chengdu qui renforce ainsi sa position sur le marché des solutions de fin de vie des avions.

« Cette première acquisition de cellule constitue une étape importante pour Satair Chengdu et témoigne de notre engagement à fournir des solutions complètes de fin de vie à nos clients », a déclaré Andy Lee, directeur général de Satair Chine. « En collaborant avec un partenaire reconnu comme CALC et en tirant parti de notre solide collaboration avec ALS, nous renforçons notre capacité à répondre à la demande croissante de matériels usagés de haute qualité et à assurer la maintenance complète des avions tout au long de leur cycle de vie » a-t-il expliqué.

Pour rappel, Satair et ALS se sont également rapproché de Guangzhou Hangrun Technology Co., Ltd. (Hangrun Technology) pour le démantèlement de 15 appareils sur une période de cinq ans.

La filiale d’Airbus Services s’était posée en Chine il y a deux ans en créant une nouvelle implantation à Chengu pour se positionner sur place dans la commercialisation d’actifs aéronautique en fin de vie à destination de la Chine et du monde entier. ALS, le centre de services dédié à la gestion du cycle de vie des avions commerciaux créé par Airbus, Tarmac Aerosave, la ville de Chengdu et Satair Chengdu, est quant à lui pleinement opérationnel depuis l’année dernière.