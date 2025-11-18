Il est difficile de ne pas se rapprocher d’un client de l’envergure d’Emirates. Safran Seats a donc conclu un protocole d’accord avec la compagnie de Dubaï, qui prévoit l’installation d’une usine de production et d’assemblage de fauteuils d’avion dans l’émirat. Si l’activité de cette entité a en premier lieu vocation à servir les besoins de la compagnie, les deux partenaires incluent déjà dans leur projet de coopération industrielle la possibilité de servir d’autres clients de Safran.

L’installation devrait être opérationnelle au quatrième trimestre 2027. Elle couvrira 20 000 à 25 000 mètres carrés. Dans un premier temps, elle produira les fauteuils de classe affaires et de classe économique pour les projets de rétrofit de cabine. Ceux-ci sont déjà très importants puisque la compagnie est en plein programme de réaménagement de 219 appareils (Airbus A380 et Boeing 777). Elle pourrait ainsi assembler jusqu’à un millier de fauteuils de classe affaires par an.

Mais là encore, Safran Seats et Emirates anticipent la possibilité étendre son activité à l’équipement d’avions neufs, ce qui assurerait que ses capacités pourraient être pleinement utilisées à long terme, au vu du carnet de commandes d’Emirates. Safran Seats fournit en effet les fauteuils des A350 de la compagnie.

« Cet accord avec Safran marque une coopération stratégique et majeure, positionnant Dubaï comme un pôle de fabrication aérospatiale. Nous implantons des capacités de production de sièges de classe mondiale et une chaîne d’approvisionnement directement sur notre territoire, créant ainsi des emplois hautement qualifiés et développant des compétences pour soutenir Emirates, tout en produisant des sièges destinés à l’exportation vers d’autres compagnies », commente Ahmed bin Saeed Al Maktoum, le président du groupe Emirates, qui ne cache pas l’ambition de l’émirat à se renforcer dans le domaine de la production « pour attirer des fournisseurs de composants, des entreprises technologiques et des professionnels qualifiés venus du monde entier ».