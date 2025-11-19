Airbus a signé un contrat FHS (Flight Hour Services) à long terme avec SalamAir pour lui fournir un support équipements complet couvrant ses 15 monocouloirs de la famille A320 (A320, A320neo et A321neo).

Cet accord couvrira aussi l’expansion de la flotte de la compagnie low-cost omanaise qui doit atteindre les 25 appareils d’ici 2028.

SalamAir bénéficiera ainsi du réseau mondial de pièces détachées et de réparation d’Airbus, ainsi que d’un stock dédié sur site à Mascate.

Parallèlement, la compagnie omanaise a signé un nouvel accord de maintenance lourde avec Joramco (Dubai Aerospace Enterprise) pour sept visites de maintenance de type C pour sa flotte. Les grandes visites seront réalisées à Amman (Jordanie).