Emirates aura quand même commandé quelques A350 au Dubai Airshow. La grande compagnie aérienne de Dubaï a annoncé un contrat avec Airbus pour 8 A350-900 supplémentaires. Il porte ainsi à un total de 73 le nombre d’appareils du même type contractualisés avec l’avionneur, dont 13 exemplaires ont déjà été livrés.

La commande est valorisée à quelque 3,4 milliards de dollars « au prix catalogue », même si l’avionneur ne communique plus officiellement la valeur indicative de ses appareils depuis des années.

« L’entrée en service de l’A350 d’Emirates en novembre dernier nous a permis d’accroître notre capacité. Elle nous a également permis de proposer les dernières nouveautés à bord d’Emirates à un plus grand nombre de clients, notamment nos sièges Premium Economy très appréciés. Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec Airbus pour la livraison de nos appareils restants, y compris les nouvelles unités commandées aujourd’hui » a déclaré Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, le PDG d’Emirates.

Les 8 nouveaux A350-900 devraient être livrés à Emirates courant 2031.