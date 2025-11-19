Silk Way West double sa commande d’A350F. La compagnie azérie a signé un nouveau contrat ferme avec Airbus pour acquérir deux appareils supplémentaires, portant ses engagements à quatre exemplaires de l’avion cargo.

La compagnie compte en effet sur le modèle pour devenir le pilier de sa stratégie de modernisation et d’expansion. Elle exploite aujourd’hui trois Boeing 777F, cinq 747-400F et cinq 747-8F.

Airbus rappelle que l’A350F a jusqu’à présent été commandé à 74 exemplaires par une douzaine de clients.