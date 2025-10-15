Revima, le groupe français spécialisé dans les services MRO des APU (groupes auxiliaires de puissance) et des trains d’atterrissage, profite de l’ouverture du salon MRO Europe à Londres pour annoncer le lancement de deux nouveaux services à valeur ajoutée à destination des opérateurs.

Le premier est baptisé GEAR-ASSIST et vient fournir une assistance sur site pour les travaux sur les trains d’atterrissage dans les locaux des compagnies aériennes. Des équipes de spécialistes peuvent être déployées dans le monde entier pour fournir des réparations certifiées, des inspections, des remplacements de composants, des solutions complètes de démontage et d’installation de trains d’atterrissage, ainsi que d’autres services. Revima dispose de plus de 50 ans d’expertise sur les révisions de trains d’atterrissage, d’une part avec son site historique de Caudebec-en-Caux, mais aussi avec son nouveau site Revima Pacific implanté à Chonburi (Thaïlande), spécialisé sur les atterrisseurs les appareils des familles Airbus A320 et Boeing 737NG.

Le second service est OPTIPOWER et permet d’offrir aux compagnies aériennes une visibilité en temps réel sur les performances des services d’alimentation électriques et pneumatiques des appareils au sol (GPU, ACU, PCA ou FEGP). S’appuyant sur le succès des outils numériques Effifuel et Opticooling, qui optimisent respectivement l’utilisation de l’APU en temps réel et la gestion du refroidissement de la cabine, OPTIPOWER permet ainsi aux opérateurs de mieux arbitrer entre l’utilisation d’équipements au sol et l’APU des appareils durant leurs escales. Revima explique que l’expérience acquise auprès des premières compagnies aériennes clientes a démontré « une utilisation optimisée des services d’alimentation au sol, une réduction de la consommation de carburant et des émissions, et l’élimination des écarts de facturation des services ».

« Avec GEAR-ASSIST, nous mettons nos plus de 50 ans d’expertise en matière de trains d’atterrissage directement au service des opérateurs, leur garantissant une remise en service plus rapide. Avec OPTIPOWER, nous permettons à nos clients de s’assurer que leurs opérations d’alimentation au sol atteignent le niveau de performance attendu tout en améliorant la durabilité. Ces deux services reflètent l’engagement continu de Revima à offrir une valeur tangible et mesurable à ses clients » a déclaré Olivier Legrand, le président du groupe Revima.

Revima précise que les deux services sont disponibles sous forme de solutions autonomes ou intégrées, et quelles sont accessibles à tous les opérateurs.