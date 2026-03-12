De Havilland Canada a remporté un nouveau contrat avec une compagnie d’Asie Pacifique dans le cadre de son programme de réaménagement de Dash 8-400. La compagnie n’a pas souhaité être identifiée mais elle est déjà opératrice de ce type avion.

L’acquisition couvre trois appareils, qui verront leur cabine et leurs systèmes modernisés, et seront livrés en 2027 et 2028. Ils soutiendront la stratégie de développement de la flotte et du réseau de la compagnie.

Cette annonce intervient après que de Havilland a livré deux autres Dash 8-400 réaménagés depuis le début du mois. Le premier a rejoint la flotte de la compagnie australienne Nexus Airlines et est couvert par un contrat de leasing avec TrueNoord. Le second est entré au service de Flytec, qui devient un nouvel opérateur de l’appareil et son premier opérateur en Argentine. Le Dash 8-400 sera utilisé dans le cadre d’opérations d’exploitation minière.

(MaJ) L’avionneur canadien a également annoncé la signature d’un contrat avec Asman Air pour la livraison d’un Dash 8-400 reconfiguré. Il sera le quatrième à intégrer sa flotte, ce qui se produira d’ici la fin de l’année.