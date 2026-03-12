Elbe Flugzeugwerke (EFW), coentreprise formée par ST Engineering et Airbus, annonce la signature d’un contrat de conversion avec le loueur hongkongais Asia Pacific Aviation Leasing Group (APAL) pour un A330-300P2F.

La conversion de l’appareil sera réalisée dans l’un des centres partenaires d’EFW à partir du deuxième trimestre 2026, tandis que la planification technique et la certification auront lieu depuis son site de Dresde (Allemagne).

L’appareil converti est destiné au marché chinois. Il s’agit du premier contrat entre APAL et EFW.