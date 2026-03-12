SIA Engineering Company, via sa filiale SIAEC Global, a remporté l’appel d’offres pour acquérir 30% du capital élargi d’Arport Aircraft Maintenance & Engineering (Fujian), pour un montant de 129 millions de yuans (près de 24 millions de dollars américain).

Arport AME, filiale du groupe Xiamen Iport, fournit des services de maintenance en ligne et d’assistance au sol aux aéroports de Xiamen, Fuzhou, Wuyishan et Longyan.

L’accord prévoit également la fourniture de maintenance en base à l’aéroport international de Xiamen Gaoqi, avant le transfert prévu des activités vers le nouvel aéroport international de Xiamen Xiang’an à l’ouverture de celui‑ci.

Cette prise de participation fait suite à un protocole d’accord signé en septembre 2023 puis à un accord-cadre non contraignant conclu en novembre 2024 entre la division MRO de Singapore Airlines et Xiamen Iport Group pour développer des activités MRO dans la province du Fujian.