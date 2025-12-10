Delta TechOps, la division MRO de Delta Air Lines, annonce avoir remporté son premier contrat de maintenance tiers pour les moteurs LEAP-1B de CFM International. Il concerne la compagnie Korean Air (6 exemplaires en service, 72 en commande).

Ce contrat s’appuie sur une coopération antérieure, Delta TechOps ayant maintenu des moteurs CF6 pour Asiana Airlines, désormais filiale de Korean Air.

L’accord renforce la position de Delta TechOps en tant que l’un des six membres du réseau Premier MRO de CFM International pour les LEAP.

« Alors que les compagnies aériennes basculent vers des avions de nouvelle génération, les besoins en maintenance moteurs de haut niveau augmentent fortement », observe Alain Bellemare, EVP – president International et président du conseil de Delta MRO. Il estime que l’expertise développée par Delta TechOps sur le LEAP‑1B permet de répondre à cette demande en combinant maîtrise technique et capacités d’innovation au sein de l’industrie MRO mondiale.

Pour rappel, Delta TechOps avait inauguré son nouveau shop moteur dédié au LEAP-1B en 2024. Cette nouvelle capacité est le fruit d’un accord CBSA signé avec CFM International en juillet 2022.