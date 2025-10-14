Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) vient d’étendre un contrat de maintenance moteurs avec Shenzhen Airlines et sa filiale Kunming Airlines pour une durée de trois ans supplémentaires. Cet accord comprend la maintenance complète des moteurs CFM56-7B (famille 737NG) des deux compagnies aériennes chinoises jusqu’en 2027.

Les visites en ateliers seront effectuées dans les installations d’AFI KLM E&M à Amsterdam.

« Alors que les compagnies aériennes sont confrontées aux défis permanents de l’optimisation de leur flotte et aux cycles de retrait de moteurs les plus intenses, notre gestion sur mesure des créneaux et notre assistance mondiale en cas d’AOG permettront à Shenzhen Airlines et à Kunming Airlines de poursuivre leurs opérations avec les plus hauts standards de sécurité et d’efficacité. Nous sommes fiers d’accompagner Shenzhen Airlines et Kunming Airlines dans la poursuite de leur développement en Chine et au-delà » a déclaré Tommaso Auriemma, Vice-président des ventes Asie-Pacifique chez AFI KLM E&M.

La division MRO du groupe Air France-KLM a commencé à fournir des services de maintenance de moteurs CFM56-7B à Shenzhen Airlines il y a dix ans. La compagnie chinoise aligne pour sa part une flotte de plus de 200 appareils (dont 68 737-800). Sa filiale Kunming Airlines opère quant à elle avec 32 monocouloirs Boeing, dont 9 737-700 et 21 737-800.