Le groupe Safran cachait bien son jeu. Profitant du lancement du chantier du nouvel atelier de maintenance et de réparation (MRO) dédié aux moteurs LEAP, qui doit être opérationnel en 2027 à Casablanca, Safran a annoncé qu’il avait également choisi le Maroc pour installer une nouvelle ligne d’assemblage dédiée au moteur LEAP-1A pour Airbus.

Ce site viendra compléter les capacités du site de Villaroche, près de Melun, afin de répondre à la montée en cadence de la famille A320neo qui doivent atteindre les 75 appareils par mois en 2027.

Le projet a été officialisé le 13 octobre par Olivier Andriès, le Directeur Général de Safran, en présence du Roi du Maroc Mohammed VI.

Ce nouveau site de 13 000 m2 sera opérationnel à partir de fin 2027 et permettra d’assembler jusqu’à 350 moteurs LEAP-1A par an. Il générera la création de 300 emplois et représente un investissement d’environ 200 millions d’euros. Avec l’ajout de ce nouveau site, CFM International entend ainsi produire autour de 2500 moteurs LEAP par an à partir de 2028, toutes versions confondues (avec les sites de GE Aerospace à Lafayette et à Durham, aux États-Unis).

Le nouvel atelier de maintenance, Safran Aircraft Engine Services Casablanca, doit quant à lui accueillir jusqu’à 150 moteurs par an (A320neo et 737 MAX), avec 600 nouveaux emplois créés à horizon 2030. À noter que le shop moteurs et le site d’assemblage partageront un banc d’essai moteur commun.

Par ailleurs, ces nouvelles implantations industrielles s’accompagnent d’extensions sur trois autres sites Safran marocains (Safran Aerosystems à Tiflet, Safran Electronics & Defense à Casablanca et Safran Electrical & Power à Ain Atiq).

Au total, toutes ces installations représentent un investissement supérieur à 350 millions d’euros. À terme, le groupe projette la création de plus de 2 000 emplois directs au Maroc sur cinq ans.