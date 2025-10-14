Le loueur irlandais Avolon vient d’annoncer avoir signé un contrat avec Royal Air Maroc portant sur 6 Boeing 737 MAX 8. Cet accord est le premier jamais signé entre Avolon et la compagnie nationale marocaine.

Les deux premiers appareils loués par Avolon ont été livrés ces dernières semaines, les livraisons des quatre autres étant prévues sur 2025 et 2026.

« Ces appareils, grâce à leur efficacité et à leur confort passagers améliorés, nous permettront de renforcer notre compétitivité, d’étendre notre réseau et d’offrir une expérience de voyage répondant aux plus hauts standards internationaux. Ils constituent un élément essentiel de notre ambition de transporter 32 millions de passagers par an d’ici 2037 et de positionner Royal Air Maroc parmi les principales compagnies aériennes mondiales » a déclaré Abdelhamid Addou, le PDG de Royal Air Maroc.

La compagnie marocaine remplace progressivement ses anciens 737NG (737-700 et 737-800) par des 737-8. Elle aligne désormais 10 737 MAX et prévoit d’en ajouter une dizaine d’autres d’ici la fin de l’année prochaine.

Pour rappel, Royal Air Maroc ambitionne toujours de quadrupler la taille de sa flotte d’ici 2037.