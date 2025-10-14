Airbus double ses capacités d’assemblage pour le programme A320neo aux Etats-Unis. L’avionneur a en effet inauguré sa seconde ligne d’assemblage final (FAL) A320 sur son site de Mobile, en Alabama, le 13 octobre. La nouvelle chaîne de montage, couvrant une surface de 32 500 m², va soutenir l’objectif de production de 75 appareils de la famille A320neo par mois qu’Airbus s’est fixé pour 2027.

La nouvelle extension s’accompagne de plus de 93 000 m² de hangars à double baie (pour soutenir la production des A320) et à quatre baies (pour soutenir la production des A220), de nouveaux ateliers de peinture et d’un nouveau centre de distribution. L’entrepôt de transit a également été agrandi, ainsi que le centre de livraison.

Airbus rappelle que la FAL A320neo de Mobile avait été inaugurée en septembre 2015. Depuis, elle a triplé de taille pour accueillir une FAL A220 et cette seconde FAL A320neo, les installations couvrant une superficie de 230 000 m², et 600 appareils ont été livrés depuis l’Alabama à des clients des Etats-Unis et d’Amérique latine.

« L’ouverture de cette deuxième ligne de production d’A320 aux États-Unis marque une nouvelle étape importante dans notre stratégie de croissance industrielle mondiale. Afin d’atteindre un rythme de production mensuel de 75 appareils de la famille A320 en 2027, nous avons développé un réseau résilient, efficace et diversifié à l’échelle mondiale. Avec le lancement de cette deuxième ligne, la capacité de production de Mobile pour la famille A320 est pratiquement doublée », résume Christian Scherer, le PDG d’Airbus Commercial Aircraft.