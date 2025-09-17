Thales vient de remporter deux importants contrats avec IndiGo, à l’image des fortes ambitions de la compagnie low-cost indienne pour les prochaines années.

Le premier est un contrat de maintenance avionique d’une durée de 11 ans pour plus de 1 200 monocouloirs de la famille A320 d’Airbus. Il couvre la flotte actuelle d’IndiGo, composée de 430 appareils de la famille A320/A320neo, ainsi que les quelque 800 autres monocouloirs attendus dans les prochaines années et jusqu’à horizon 2035. L’accord a été annoncé à l’occasion du Salon MRO Asia-Pacific à Singapour.

Thales fournira des services de réparation à l’heure de vol pour ses équipements avioniques grâce à ses programmes « Avionics-By-The-Hour » ​​(ABTH) et « Repair-By-The-Hour » ​​(RBTH), visant à minimiser les temps d’immobilisation des appareils et à améliorer la fiabilité opérationnelle.

« Nous sommes ravis de nous associer à Thales, leader mondial de l’aéronautique et reconnu pour son expertise en support avionique, afin de renforcer les capacités de maintenance et de réparation d’IndiGo. Face à la croissance de la flotte et de l’envergure d’IndiGo, cette association s’inscrit dans notre engagement à offrir à nos clients une expérience de vol fluide et sûre, tout en garantissant l’excellence opérationnelle et la fiabilité » a expliqué Parichay Datta, SVP Engineering d’IndiGo.

La maintenance et les réparations seront gérées dans le nouveau centre MRO de Thales à Gurugram, près de l’aéroport de Delhi, équipé pour répondre à la demande croissante de support avionique sur le marché aéronautique indien en pleine expansion.

IndiGo a également prolongé un contrat de cinq ans avec AvioBook, une société Thales, pour le déploiement de sa solution EFB sur l’ensemble de sa flotte. AvioBook Flight, agréé pour les opérations dématérialisées par la Direction générale de l’aviation civile indienne (DGCA), est déjà en service au sein de la low-cost indienne et prend en charge plus de 650 000 vols par an, réduisant ainsi la consommation de papier et rationalisant les opérations de la compagnie sur plus de 2 000 vols quotidiens.

Pour rappel, la plus grande compagnie indienne a également commandé 60 Airbus A350-900 pour développer son réseau long-courrier, des appareils livrables à partir de 2027 qui seront aussi largement équipés de systèmes avioniques Thales.