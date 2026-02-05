A l’occasion du salon de Singapour, Boeing a annoncé que son programme d’échange de trains d’atterrissage (LGE) avait franchi une étape symbolique avec la livraison du 100e train d’atterrissage pour 787, qui a été remis à ANA. Il précise que la compagnie japonaise a reçu et installé des ensembles de trains d’atterrissage dans le cadre de ce programme sur une trentaine de ses Dreamliner.

Un autre événement symbolique a eu lieu avec la signature du plus important contrat de l’histoire de ce programme de soutien…