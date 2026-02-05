Philippine Airlines (PAL) a prolongé son partenariat de longue date avec Airbus en signant un nouvel accord FHS (Flight Hour Services).

Ce contrat étendu porte sur neuf A350-1000, onze A330 et quarante-trois monocouloirs de la famille A320/A320neo.

Il inclut un soutien complet pour les équipements, comprenant l’échange standard, la réparation, le suivi de la fiabilité et des services d’ingénierie, ainsi que la mise à disposition d’un stock sur site à la base principale de PAL à Manille. Cet accord vise à améliorer la disponibilité de la flotte, sa fiabilité opérationnelle et la prévisibilité des coûts.

Philippine Airlines avait signé un premier contrat FHS avec l’avionneur européen en 2018, un accord ne couvrant alors que la flotte d’A350-900 de la compagnie. Ce partenariat a été étendu aux monocouloirs de la famille A320 et aux gros-porteurs A330 de PAL en 2022.

La compagnie nationale des Philippines a réceptionné le premier de ses neuf A350-1000 fin décembre.