Selon les informations de l’agence Reuters, le premier vol d’un 777X de série pourrait intervenir au mois d’avril. C’est ce que révèlerait un document de Boeing consulté par l’agence. Il s’agit d’un appareil destiné à Lufthansa.

Le document indiquerait également que Boeing réalise actuellement des tests de consommation de carburant en prévision de tests moteurs, prévus pour ce mois-ci.

Ces essais sur un appareil dans une configuration dans laquelle il serait prêt à être livré sont nécessaires pour avancer dans le processus de certification. Celui-ci cumule déjà six ans de retard.

Boeing prévoit toujours une entrée en service du 777-9 en 2027.