Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a nommé Martijn de Vries au poste de Senior Vice President Commercial, avec prise de fonction le 1er avril 2026.

Il succédera à Pierre Teboul, à ce poste depuis septembre 2021, et qui fera valoir ses droits à la retraite après une longue carrière au sein du groupe et notamment chez Air France.

Dans ses nouvelles fonctions, Martijn de Vries pilotera la stratégie et le développement commercial des activités de la division MRO du groupe Air France-KLM auprès des compagnies clientes dans le monde.

« Nous sommes ravis d’accueillir Martijn de Vries en tant que nouveau Senior Vice President Commercial », a déclaré Anne Brachet, directrice générale d’AFI KLM E&M. « Sa grande expertise, son leadership reconnu et son attachement aux valeurs d’AFI KLM E&M font de lui la personne idéale pour nous guider dans cette nouvelle étape de notre développement. Nous adressons également nos plus sincères remerciements à Pierre Teboul pour ses années de service dévoué et lui souhaitons une retraite paisible et heureuse. »

Martijn de Vries dispose d’une expérience de près de 25 ans chez KLM, notamment en occupant plusieurs fonctions de direction dans les domaines du contrôle financier, du cargo puis de l’ingénierie et maintenance. Il a également été le directeur d’EPCOR, la filiale d’AFI KLM E&M spécialisée dans la maintenance de générateurs auxiliaires de puissance (APU).

Il occupe le poste de Vice President KLM Engine Services depuis 2021.