AJW Group a conclu un accord de support Power-by-the-Hour (PBH) et Main Base Kit (MBK) avec Sun PhuQuoc Airways, la nouvelle compagnie aérienne vietnamienne détenue en partie par Sun Group.

Le contrat couvre la flotte actuelle de six Airbus A321 de la compagnie, soit deux A321ceo et quatre A321neo, opérés depuis le hub de Phu Quoc vers Ho Chi Minh-Ville, Hanoï et Da Nang.

AJW fournira un support complet en composants et inventaire afin de sécuriser la disponibilité de la flotte et la fiabilité opérationnelle lors de la montée en puissance des opérations.

La société de maintenance indépendante explique que l’appel d’offres a été lancé en juillet 2025 et a abouti à une solution de support adaptée au profil opérationnel et aux plans de croissance de Sun PhuQuoc Airways, qui prépare l’ouverture de lignes vers la Corée du Sud et Taïwan cette année.

Sun PhuQuoc Airways prévoit d’ajouter 9 autres monocouloirs Airbus cette année. Elle vise plus de 20 millions de passagers d’ici 2030.