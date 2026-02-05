Air Moana tient à ses projets de croissance. ATR et la compagnie régionale polynésienne ont confirmé le 4 février qu’elle avait décidé en fin d’année 2025 de convertir l’option qu’elle détenait sur un ATR 72-600, portant à trois le nombre d’appareils neufs qu’elle a commandés auprès de l’avionneur. Un quatrième appareil, de seconde main, doit également intégrer la flotte en mars.

Cette annonce intervient alors que certaines aides, dont elle a bénéficié pour financer l’acquisition de nouveaux appareils, ont été annulées à la fin du mois de janvier. Le tribunal administratif de Polynésie, sur plainte de sa concurrente Air Tahiti, a jugé illégaux un prêt de 600 millions de francs pacifiques et deux garanties d’emprunt de 537 et 400 millions de francs, accordés au printemps et à l’été 2025. Ils ont en effet été accordés alors que l’exploitante d’Air Moana, Natireva, aurait été en difficulté, avec des capitaux propres inférieurs à la moitié de son capital social, ce qui est contraire à la loi.

Dans un communiqué interne puis dans un entretien auprès de Radio 1 le 28 janvier, Lionel Guérin, le président de la compagnie, a voulu rassurer sur son avenir. Il annonce qu’Air Moana va contester ces décisions, assurant qu’elle n’était pas « en difficulté » au moment où les aides ont été décidées et qu’elle avait toujours le soutien de ses financeurs et du gouvernement du Pays.

Air Moana exploite aujourd’hui trois ATR, deux en location qui ont permis de lancer les opérations de la compagnie en 2023 et un neuf, livré en 2025. Lionel Guérin explique dans son interview que l’appareil en location qui sera intégré en mars permettra de maintenir les opérations pendant les visites de maintenance programmée des plus anciens appareils avant leur restitution. Les deux ATR commandés en 2024 intégreront la flotte en 2026 également, en remplacement de ces deux appareils.

La compagnie polynésienne devrait encore publier un résultat en perte en 2026 mais vise la rentabilité en 2027 ou 2028.

A noter que Lionel Guérin pourrait prochainement être nommé directeur général d’Air Tahiti Nui.