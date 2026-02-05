La compagnie aérienne sud-coréenne Air Premia a signé un contrat de dix ans avec Lufthansa Technik pour la maintenance des équipements cellule de sa flotte de neuf Boeing 787-9.

L’accord, effectif depuis le 1er janvier 2026, couvre les activités de maintenance, réparation, révision, modification et support en pièces de rechange, incluant des solutions de location et d’échange via le réseau mondial de Lufthansa Technik.

Le périmètre porte notamment sur les capots d’entrée d’air, les capots de soufflante, les inverseurs de poussée, les tuyères d’échappement, les radômes et les gouvernes.

Les travaux seront réalisés dans les installations de Lufthansa Technik Shenzhen, en Chine, le centre de compétences régional pour les équipements cellule de la division MRO de Lufthansa en Asie-Pacifique.

Ce nouveau contrat s’ajoute à l’accord de Total Component Support signé en 2024 pour une partie de la flotte de 787-9 d’Air Premia.